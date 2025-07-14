كتبت- دينا كرم:



تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك بقيمة تتراوح بين قرشين و3 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 14-7-2025، بينما ارتفع بنيكن، فيما استقر في بنك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الاهلي المصري: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



بنك مصر: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



بنك القاهرة: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



بنك البركة: 49.4 جنيه للشراء، و49.5 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.



بنك قناة السويس: 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.



بنك كريدي أجريكول: 49.4 جنيه للشراء، و49.5 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



بنك التعمير والإسكان: 49.4 جنيه للشراء، و49.5 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.55 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش، و49.65 جنيهًا للبيع، بزيادة 7 قروش