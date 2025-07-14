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انخفاض سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:32 ص الإثنين 14 يوليو 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 14-7-2025. مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.13 جنيه للشراء ، و 13.20 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.13 جنيه للشراء، و 13.20 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.13 جنيه للشراء، و13.20 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.16 جنيه للشراء، و13.20 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.15 جنيه للشراء، و 13.20 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

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