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أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

02:09 م الخميس 10 يوليو 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:


استقرت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.


أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.17 جنيه للشراء، و 13.24 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتي: 13.48 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.


سعر الدينار البحرينى: 130.15 جنيه للشراء، و131.81 جنيه للبيع.


سعر الريال القطري: 12.58 جنيه للشراء، و13.63 جنيه للبيع.


سعر الدينار الأردنى: 69.41 جنيه للشراء، و70.16 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى: 161.68 جنيه للشراء، و162.81 جنيه للبيع.




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