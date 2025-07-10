كتبت- أمنية عاصم:



استقرت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.



أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.17 جنيه للشراء، و 13.24 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي: 13.48 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.



سعر الدينار البحرينى: 130.15 جنيه للشراء، و131.81 جنيه للبيع.



سعر الريال القطري: 12.58 جنيه للشراء، و13.63 جنيه للبيع.



سعر الدينار الأردنى: 69.41 جنيه للشراء، و70.16 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى: 161.68 جنيه للشراء، و162.81 جنيه للبيع.









