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قبل قرار المركزي.. الدولار يواصل الهبوط خلال تعاملات البنوك اليوم

12:49 م الخميس 10 يوليو 2025

سعر الدولار

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كتبت- منال المصري:

واصل سعر الدولار الهبوط بنحو 13 قرشا مقابل الجنيه خلال تعاملات البنوك اليوم الخميس مقارنة بنهاية التعاملات أمس، وسط اجتماع مرتقب للبنك المركزي لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم.

أسعار الدولار في أكبر 4 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.45 جنيه للشراء، 49.55 جنيه للبيع بتراجع 13 قرشا.

بنك مصر: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع بتراجع 13 قرشا.

بنك القاهرة: 49.58 جنيه للشراء، و49.68 جنيه للبيع بتراجع 13 قرشا.

البنك التجاري الدولي: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع بتراجع 12 قرشا.

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