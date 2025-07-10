كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين بقيمة تتراوح بين 7 قروش و15 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الاهلي المصري: 49.58 جنيه للشراء، 49.68 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.58 جنيه للشراء، و49.68 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.58 جنيه للشراء، و49.68 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.58 جنيه للشراء، و49.68 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.58 جنيه للشراء، و49.68 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.51 جنيه للشراء، و49.61 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.58 جنيه للشراء، و49.68 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.55 جنيه للشراء ، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.59 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و49.68 جنيهًا للبيع، بتراجع 8 قروش.