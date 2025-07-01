المصرف المتحد ونقابة الصحفيين يوقعان بروتوكولا للتوسع بالتمويل العقاري

كتبت- منال المصري:

وقع المصرف المتحد اليوم بروتوكول التعاون المشترك الثاني مع نقابة الصحفيين بهدف تقديم خدمات وبرامج التمويل العقاري لأعضاء النقابة بشروط ميسرة ومزايا تنافسية وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري.

ووقع على البروتوكول أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد وخالد البلشي نقيب الصحفيين وذلك بحضور عدد من قيادات المصرف المتحد وأعضاء نقابة الصحفيين.

بموجب البروتوكول سيقدم المصرف المتحد حزم خدماته في التمويل العقاري التي تتناسب مع احتياجات الصحفيين بمشروع "نصر جاردنز" بمدينة أكتوبر والتابعة لشركة مدينة مصر للاسكان والتعمير وذلك من خلال مبادرات البنك المركزي المصري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وكذلك من خلال البرامج التمويلية التي يقدمها المصرف المتحد خارج المبادرات، بما يتماشى مع قدرات ومتطلبات كل عميل.

على هامش توقيع البروتوكول نظمت نقابة الصحفيين ندوة تعريفية بخدمات التمويل العقاري المقدمة من المصرف المتحد للصحفيين والإعلاميين بمقر النقابة.

وقام أيمن محمد رئيس التمويل العقاري بالمصرف المتحد بعرض محاور التعاون المشترك بين المصرف المتحد ونقابة الصحفيين أهمها: التعريف بقانون التمويل العقاري 148/2001 والمعدل ب 55/2014.

كذلك شرح للشروط الواجب توافرها في شراء الوحدة السكنية فضلا عن عرض شروط مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري 8% وال 3%.

وتطرقت الندوة لأنواع التمويل العقاري سواء التقليدي أو المتوافق مع أحكام الشريعة فضلا عن عرض مميزات وحزم الخدمات المالية والرقمية المقدمة من المصرف المتحد والتي تساهم في توفير الوقت والجهد للعملاء.

وقال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد إن المصرف المتحد يثمن الدور الكبير والمهم الذي يقوم به جموع الصحفيين والإعلاميين في دعم الوعي العام وخدمة قضايا المجتمع.

وأكد أن هذا البروتوكول يأتي انعكاسا لجهود المصرف المتحد المستمرة للتوسع في خدمات التمويل العقاري في مختلف محافظات الجمهورية، عبر شراكات استراتيجية تضمن وصول الخدمة للمستحقين بأعلى درجات الكفاءة والمرونة.

وأعرب نقيب الصحفيين عن تقديره لهذه المبادرة التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية لأعضاء النقابة، مؤكدا على أهمية تكرار مثل هذه الشراكات الفاعلة بين المؤسسات المالية والنقابات المهنية.

كان المصرف المتحد أعلن سابقا أن محفظة التمويل العقاري تخطت حاجز الـ 3 مليارات جنيه بنهاية مايو 2025 وبذلك يكون المصرف المتحد سابع اكبر ممول لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل بالسوق المصري وفقا لتقرير صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.