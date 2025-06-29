كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 15 و 30 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 29-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع

بنك البركة: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.88 جنيه للشراء، بتراجع 14 قرشًا، و49.97 جنيهًا للبيع، بتراجع 15 قرشًا.