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قفزة تاريخية.. 29.4 مليار دولار تحويلات المصـريين بالخارج في 10 أشهر

10:42 ص الإثنين 23 يونيو 2025

تحويلات المصريين بالخارج

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كتبت- منال المصري:

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عشرة شهور (الفترة يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2024/2025) قفزة تاريخية غير مسبوقة حيث ارتفعت بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار (مقابل نحو 16.6مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).

وبحسب بيان المركزي اليوم، فقد شهدت الفترة من يناير إلى إبريل 2024/2025 ارتفاعاً بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار (مقابل نحو 7.2 مليار دولار).

وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر إبريل 2025 بمعدل 39.0% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).​

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