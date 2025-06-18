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بعد قفزة الدولار.. ارتفاع الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك اليوم

11:05 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

الريال السعودي

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-6-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وجاء ارتفاع الريال السعودي بعد أن عاد الدولار للارتفاع من جديد خلال تعاملات اليوم بالبنوك في وقت تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية بالمنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.39 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.34 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 13.37 جنيه للشراء، و13.44 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.42 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و13.45 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.4جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

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