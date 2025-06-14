خريطة أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية بعد خفضها في أهم 5 بنوك

كتبت- منال المصري:

شهدت خريطة أسعار الفائدة تراجعا على شهادات الادخار ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابث خلال الأيام الماضية في بعض البنوك بعد قرار البنك المركزي خفض سعر العائد في مايو الماضي.

وخفضت بنوك أسعار الفائدة على شهادات الادخار للمرة الثانية على التوالي بين 5% و1% بعد تراجع الفائدة على القروض.

كان البنك المركزي قرر خفض سعر الفائدة 1% في مايو الماضي بعد أن خفضها 2.25% في أبريل الماضي لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف للتتراجع الفائدة من مستوياتها المرتفعة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

في السطور التالية يقدم مصراوي أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت في أهم 5 بنوك.

البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية: تراجع سعر العائد إلى 18.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك مصر

شهادة "القمة": تراجع سعر العائد إلى 18.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

البنك التجاري الدولي

أ- شهادة بريميوم الثلاثية

- العائد اليومي: سجل 15.75%.

- العائد الشهري: سجل 16% سنويا.

- ويبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

ب- شهادة بلس الثلاثية

- العائد اليومي: بلغ 15.25% سنويا.

- العائد الشهري: سجل 15.5% سنويا.

- يبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

ج- شهادة برايم الثلاثية

- العائد اليومي: سجل 14.75% سنويا.

- العائد الشهري: سجل 15% سنويا.

- يبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

البنك المصري الخليجي

- شهادة بريميم الثلاثية: سجل سعر العائد 18% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك HSBC

- الشهادة الثلاثية: يبلغ سعر الفائدة 18% سنويا ويصرف العائد شهريا.