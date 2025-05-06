سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 7 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و 4 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.63 جنيه للشراء، و 50.73 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
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