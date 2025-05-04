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تراجع في بنك القاهرة.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:36 ص الأحد 04 مايو 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك القاهرة، خلال تعاملات يوم الأحد، بينما استقر في 4 بنوك، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.48 جنيه ، و 13.55 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.48 جنيه للشراء ، و 13.55 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.48 جنيه للشراء ، و13.55 جنيه للبيع. بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.50 جنيه للشراء ، و13.55 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.50 جنيه للشراء ، و 13.55 جنيه للبيع.

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