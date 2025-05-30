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انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

11:42 ص الجمعة 30 مايو 2025

الريال السعودي

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كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.21 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.29 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 13.21 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.29 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 13.21 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 13.24 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.21 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و13.29 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

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