انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع
كتبت- آية محمد:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي المصري: 13.21 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.29 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك مصر: 13.21 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.29 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك القاهرة: 13.21 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.
بنك الإسكندرية: 13.24 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.21 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و13.29 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
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