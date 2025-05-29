كتبت- منال المصري:

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي زيادة صافي الأرباح بنسبة 21% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي إلى 3.2 مليار جنيه، وفق بيان له اليوم.

وأوضح البنك أن محفظة ودائع الأفراد نمت بنسبة 7 % خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 293 مليار جنيه بنهاية مارس.

هم مؤشرات البنك خلال الربع الأول من العام الحالي:

إجمالي محفظة القروض سجل 204 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي منها 178 مليار جنيه للمؤسسات، و26 مليار جنيه قروض تجزئة للأفراد.

وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 632 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي منها 293 مليار جنيه ودائع أفراد.

سجل صافي الدخل من العائد 6.2 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من العام الحالي.

وصل إجمالي أصول البنك إلى 893 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

وصل إجمالي الاستثمارات المالية إلى 314 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.