تعرف على سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025، بينما ارتفع في بنكي الإسكندرية وكريدي أجريكول، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.76 جنيه للشراء، و49.86 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.76 جنيه للشراء، و49.86 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.73 جنيه للشراء، و49.83 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.73 جنيه للشراء، و49.83 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.76 جنيه للشراء، و49.86 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.79 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.8 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع
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