كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025، بينما ارتفع في بنكي الإسكندرية وكريدي أجريكول، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.76 جنيه للشراء، و49.86 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.76 جنيه للشراء، و49.86 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.73 جنيه للشراء، و49.83 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.73 جنيه للشراء، و49.83 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.76 جنيه للشراء، و49.86 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.79 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.8 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع