كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025، بينما ارتفع في بنك البركة، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.79 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.79 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.79 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.79 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.77 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.79 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.79 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.81 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.





