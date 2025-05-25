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ارتفاع سعر الريال السعودي في 4 بنوك خلال تعاملات الأحد 25-5-2025

10:12 ص الأحد 25 مايو 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 25-5-2025 ، مقارنة بمستواه خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.24 جنيه للشراء، و 13.31 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع

بنك مصر: 13.24 جنيه للشراء، و 13.31 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع

بنك القاهرة: 13.24 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و 13.31 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.26 جنيه للشراء، و 13.31 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.26 جنيه للشراء ، و 13.31 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

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