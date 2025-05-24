أسعار الفائدة تتراجع 1% على الشهادات متغيرة العائد ببنكي الأهلي ومصر

كتبت- منال المصري:

تراجع سعر العائد بنسبة 1% على شهادات الادخار للعائد المتغير ذات أجل 3 سنوات في بنكي الأهلي ومصر بداية من غد الأحد تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في اجتماعه الخميس الماضي.

وتزيد وتنخفض الفائدة على الشهادات متغيرة العائد مع قرار البنك المركزي وذلك لارتباطها بأسعار العائد لديه وفق شروط الشهادة بخلاف الشهادات للعائد الثابت التي تظل دون تغيير حتى انتهاء أجلها.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% في اجتماع الخميس الماضي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض بعد أن خفضها 2.25% في أبريل الماضي لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.

أما أسعار العائد القائمة على الشهادات ذات العائد الثابت لن تتأثر بقرار المركزي إلا في الإصدارات الجديدة في حال قرار البنكين الحكوميين بخفض الفائدة وهو ما سوف يتم حسمه قريبا.

أسعار العائد على شهادات الادخار متغيرة العائد في بنكي الأهلي ومصر بعد الخفض:

الشهادة البلاتينية الثلاثية بالبنك الأهلي: تراجعت إلى 24.25% بدلا من 25.25% سنويا ويصرف العائد كل 3 أشهر.

الشهادة الثلاثية يومياتي في بنك مصر: تراجع سعر العائد إلى 24.75% بدلا من 25.75% سنويا ويصرف العائد يوميا.