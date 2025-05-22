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سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الخميس 22-5-2025

09:56 ص الخميس 22 مايو 2025

أسعار الدولار

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول، ببداية تعاملات اليوم الخميس 22-5-2025، بنحو 5 قروش، بينما انخفض في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.81 جنيه للشراء، و49.91 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع

بنك الإسكندرية: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.83 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و49.93 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.



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