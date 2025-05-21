سعر الريال السعودي يتراجع في 4 بنوك خلال تعاملات الأربعاء 21-5-2025
كتبت- أمنية عاصم:
تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025 ، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
بنك الأهلي المصري: 13.24 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش ، و 13.32 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
بنك مصر: 13.24 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و 13.32 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
بنك القاهرة: 13.32 جنيه للشراء، و 13.40 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.26 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و 13.32 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
البنك التجاري الدولي: 13.27 جنيه للشراء، و 13.32 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
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