تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.44 جنيه للشراء، 50.53 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
فيديو قد يعجبك: