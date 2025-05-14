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تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء

10:10 ص الأربعاء 14 مايو 2025

أسعار الدولار

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.44 جنيه للشراء، 50.53 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

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