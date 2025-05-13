انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في 5 بنوك

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

بنك الأهلي المصري: 13.4 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.4 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.4 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.42 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.47 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.42 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و13.48 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.