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انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في 5 بنوك

11:16 ص الثلاثاء 13 مايو 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

بنك الأهلي المصري: 13.4 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.4 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.4 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.42 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.47 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.42 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و13.48 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

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