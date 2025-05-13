بزيادة 40%.. البنك التجاري الدولي يربح 16.63 مليار جنيه في 3 أشهر

كتبت- منال المصري:



أعلن البنك التجاري الدولي "CIB" زيادة صافي أرباحه بعد خصم الضرائب 39.4% خلال الربع الأول من العام الحالي مدفوعة بنمو الدخل من العائد والأتعاب والعمولات.

وبحسب بيان البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، فإن صافي أرباح البنك قفزت إلى نحو 16.633 مليار جنيه مقابل نحو 11.925 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.



وارتفع صافي الدخل من العائد 35% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 25.396 مليار جنيه مقابل نحو 18.8 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق، وفق البيان.



وأوضح البنك أن صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ارتفع 23.4% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 1.935 مليار جنيه مقابل نحو 1.567 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.



ونما رصيد محفظة القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء 6% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 364.27 مليار جنيه مقابل نحو 343.54 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.



وبحسب بيان البنك فإن صافي رصيد محفظة ودائع العملاء ارتفع 2% إلى نحو تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل نحو 972.59 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.