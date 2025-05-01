تعطيل العمل بالبنوك اليوم بمناسبة عيد العمال

كتبت- منال المصري:

تغلق البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس كافة فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية بمناسبة عيد العمال، وفق تعليمات البنك المركزي المصري.

وأكد المركزي أن البنوك تعود لاستئناف العمل من صباح يوم الأحد المقبل في المواعيد الرسمية.

وتتزامن إجازة عيد العمال مع عطلة البنوك الأسبوعية الرسمية يومي الجمعة والسبت لتغلق بذلك أبوابها 3 أيام متتالية.

وتعود البنوك للعمل بكافة فروعها البالغ عددها أكثر من 5 آلاف فرع منتشرة على مستوى الجمهورية الأحد في المواعيد الرسمية من الساعة 8.3 صباحا إلى 3 عصرا للجمهور ومن الساعة 8 صباحا إلى 4 مساء للموظفين.