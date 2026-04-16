سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:28 ص 16/04/2026

سعر الحديد والاسمنت

انخفضت أسعار حديد عز، والحديد الاستثماري، في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 16-4-2026، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37224.54 جنيه، بتراجع 274.95 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37735.62 جنيه، بتراجع 507.96 جنيه.

حديد المصريين: 37500 جنيه.

حديد بشاي: 38750 جنيهًا.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

حديد الجيوشي: 37000 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4121.44 جنيه، بزيادة 74.2 جنيه.

سعر الحديد حديد عز حديد المصريين سعر الأسمنت

