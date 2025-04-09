تراجع السعودية وتحسن الإماراتبة.. أداء البورصات الخليجية بنهاية التعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية مع إغلاقات جلسة اليوم الأربعاء بعد تفاقم أزمة التجارة العالمية بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم أمريكا والصين.

أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي رفع الرسوم الجمركية على واردات الصين من 34% إلى 104% ودخلت حيز التنفيذ اليوم بعد رفض الصين رفع تبادل الرسوم الجمركية على واردات أمريكا.

وفي خطوة تصعيدية جديدة رفعت الصين الرسوم الجمركية على واردات أمريكا من 34% إلى 84% مع دخولها حيز التنفيذ غدا وهو ما أشعل خسائر الأسواق المالية العالمية اليوم.

الهبوط يخيم على بعض المؤشرات

انخفض المؤشر العام للبورصة السعودية "تاسي" خلال تداولات اليوم بشكل عنيف بنحو 1.82% عند مستوى 11096 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة البحرين العام بنسبة 0.16% عند مستوى 1896.3 نقطة بنهاية تعاملات اليوم، فيما سجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت انخفاضًا بنحو 0.70% عند مستوى 8244 نقطة مع نهاية جلسة اليوم.

وهبط مؤشر بورصة مسقط " 30 " بنسبة 0.47% عند مستوى 4240 نقطة بختام جلسة اليوم، فيما سجلت بورصة الأردن صعودًا طفيف للمؤشر العام بنسبة 0.10% عند 2567 نقطة بختام جلسة اليوم.

أسواق حققت أداء جيد

شهدت الأسواق الإماراتية ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل مؤشر سوق دبي المالي صعودًا بنحو 0.05 %عند مستوى 4892 نقطة، فيما سجلت بورصة أبوظبي ارتفاعًا لمؤشرها الرئيسي بنسبة 0.85% عند مستوى 9065 نقطة ، وجاء ذلك مع إغلاقات جلسة اليوم.

وحققت بورصة قطر، ارتفاعًا طفيفًا لمؤشرها العام بنسبة 0.08% ليسجل مستوى 9904 نقطة وذلك في ختام الجلسة.

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