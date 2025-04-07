بزيادة 32%.. البنك العربي الأفريقي يربح 301 مليون دولار خلال 2024

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي زيادة صافي الأرباح 32% على أساس سنوي خلال 2024 إلى 301 مليون دولار وسط الحفاظ على مستويات مرتفعة من المخصصات.

وبحسب بيان للبنك اليوم، فإن العائد على متوسط حقوق الملكية ارتفع بالدولار خلال 2024 بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 12.3%

وقال تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "لقد حقق تحولنا نحو نهج سوقي قائم على الالتزامات النتائج المرجوة، وواصل البنك العربي الأفريقي الدولي تحقيق أداء قوي لعام 2024".

و"على الرغم من الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري في الربع الأول من 2024، ارتفع صافي دخل الفوائد وصافي دخل الخدمات المصرفية المُعلن عنه إلى 580 مليون دولار، بنسبة نمو اسمي 14.7% و702 مليون دولار، بنسبة نمو اسمي 18.4% على التوالي"، وفق ما قاله وحيد.

وزاد إجمالي أصول البنك 4% خلال 2024 على أساس سنوي إلى ما يزيد عن 18 مليار دولار، مع الحفاظ على مؤشرات السيولة والمخاطر الرئيسية لدينا أعلى بكثير من الحدود التنظيمية، مع الحفاظ على نسبة كفاية رأس مالنا فوق 21%.

وأكد البنك العربي الأفريقي الدولي التزامه ببرنامجه البيئي والاجتماعي والحوكمة بإصدار أول سندات استدامة في مصر بقيمة 500 مليون دولار، بضمان مؤسسات مالية دولية.

وأضاف وحيد "ومع ذلك، نحرص على تجنب المبالغة في التفاؤل، إذ نُدرك أن بيئة أسعار الفائدة العالمية المرتفعة بشكل استثنائي كان لها آثار إيجابية على الأداء المالي للقطاع المصرفي الدولي والمحلي - وإن كانت محدودة بالنسبة لبنك AAIB مقارنةً بنظرائه المحليين الذين يعتمدون على رأس المال بالجنيه المصري - في حين ظل تجسيد المخاطر محدودًا.

وأضاف أنه "مع بداية دورات التيسير النقدي واستقرار أسواق الصرف الأجنبي المحلية خلال عام 2024 - وبالتالي سوق تجارية تنافسية بشكل متزايد - نرى بوضوح أن صافي الدخل المصرفي يتعرض لضغوط بينما تظل تكاليف التشغيل مرتفعة على خلفية سنوات من بيئة تضخمية عالمية عالية".

وبناءً على ذلك، أوضح الرئيس التنفيذي للبنك، نواصل مراقبة ديناميكيات السوق المتغيرة والتطورات الجيوسياسية المتفاقمة، ومع ذلك فإننا واثقون من مواصلة تقديم أداء رائد في السوق.