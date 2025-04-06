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اليورو يخالف تحرك الدولار ويتراجع بنهاية تعاملات البنوك اليوم

04:56 م الأحد 06 أبريل 2025

عملة اليورو

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كتبت- منال المصري:
تراجع سعر صرف اليور مقابل الجنيه بنحو 10 قروش بنهاية تعاملات البنوك اليوم إلى 55.95 جنيه للشراء و56.07 جنيه لكل يورو، وفق بيانات سعر الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي.

وجاء تراجع اليورو رغم ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات البنوك اليوم بنحو 66 قرشا ليصل إلى مستوى قياسي قبل أن يقلص مكاسبه قليلا بنهاية التعاملات مسجلا 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

وشهدت البنوك اليوم موجة بييعة للأجانب في أذون وسندات الخزانة وهو ما أدى إلى زيادة الضغط على العملة لتمويل تخارجهم وسط مخاوف عالمية من التبعات السلبية لحرب الرسوم الجمركية الأمريكية التي شنها دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

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