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منها الدرهم الإماراتي.. انخفاض أسعار 4 عملات عربية بتعاملات اليوم

10:16 ص الأربعاء 30 أبريل 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 4 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.48 جنيه للشراء، و 13.55 جنيه للبيع. بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.8 جنيه للشراء، و13.84 جنيه للبيع. بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.22 جنيه للشراء بتراجع 40 قرشًا، و134.89 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

سعر الريال القطري: 12.88 جنيه للشراء، و 13.96 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردنى: 71.05 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و 71.72 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 164.91 جنيه للشراء بتراجع 9 قروش، و 166.03 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

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