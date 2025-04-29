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الدولار ينخفض تحت الـ51 جنيها في بنوك مصر.. فما الأسباب؟

11:39 ص الثلاثاء 29 أبريل 2025

سعر الدولار

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كتبت- منال المصري:
كسر الدولار حاجز الـ51 جنيهاً نزولاً في جميع البنوك المصرية ليصل الى 50.81 في نهاية تعاملات الامس، بعدما كان قد بلغ لمستوى قياسي 51.76 جنيهاً في بعض البنوك بفعل الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية نتيجة تصاعد التوترات التجارية وفرض رسوم جمركية إضافية من جانب الإدارة الأمريكية.

وجاء هذا التراجع مع انحسار حالة التوتر وعودة قدر من الهدوء الى الأسواق، مما خفف الضغط على العملات الناشئة وأعاد الثقة الى سوق الصرف المصري من جانب المستثمرين الأجانب وتزايد الحصيلة الدولارية الواردة للبنوك المصرية.

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الدولار ينخفض تحت الـ51 جنيها في بنوك مصر.. فما الأسباب؟
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