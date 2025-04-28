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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين في 5 بنوك مصرية

10:35 ص الإثنين 28 أبريل 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي، خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما استقر سعر الريال السعودي في 4 بنوك، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.52 جنيه ، و 13.59 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.52 جنيه للشراء ، و 13.59 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.52 جنيه للشراء ، و13.59 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.54 جنيه للشراء ، و13.59 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.53 جنيه للشراء، و 13.58 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

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