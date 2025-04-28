سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين في 5 بنوك مصرية
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي، خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما استقر سعر الريال السعودي في 4 بنوك، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 13.52 جنيه ، و 13.59 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.52 جنيه للشراء ، و 13.59 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.52 جنيه للشراء ، و13.59 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.54 جنيه للشراء ، و13.59 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.53 جنيه للشراء، و 13.58 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
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