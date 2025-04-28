تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفع في بنك البركة، فيما استقر في 7 بنوك أخرى، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.89 جنيه للشراء، و50.99 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.9 جنيه للشراء، و 51 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.91 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.





