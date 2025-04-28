تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفع في بنك البركة، فيما استقر في 7 بنوك أخرى، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.89 جنيه للشراء، و50.99 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.9 جنيه للشراء، و 51 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.91 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
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