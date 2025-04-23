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QNB مصر يبدأ تشغيل فروعه في المراكز التجارية خلال عطلة نهاية الأسبوع

03:32 م الأربعاء 23 أبريل 2025

بنك قطر الوطني QNB

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كتبت- منال المصري:

بدأ QNB مصر بتشغيل فروعه المتواجدة داخل عدد من المراكز التجارية الكبرى بعدد من المحافظات يومي الجمعة والسبت لتقديم خدماته المصرفية للأفراد، بما يساهم في تعزيز تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المالية في كل وقت.

وبحسب بيان البنك اليوم، تشمل تلك الفروع مول العرب ومزار مول بمحافظة الجيزة، وسيتي ستارز وكايرو فيستيفال سيتى مول والماظة سيتي سنتر بالقاهرة، الغردقة سيتي سنتر.

وستكون مواعيد العمل أيام الجمعة من الساعة 2:00 مساءً حتى 7 مساءً وأيام السبت من الساعة 11:30 صباحًا حتى 7 مساءً.

وسيقوم البنك قريباً بتعميم هذه الخدمة داخل المراكز التجارية بمختلف المحافظات.

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