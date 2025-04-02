إعلان

قبل قرار المركزي.. بنك "إتش إس بي سي" يخفض سعر الفائدة 2.5% على الشهادات الثلاثية

05:46 م الأربعاء 02 أبريل 2025

بنك اتش إس بي سي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

قرر بنك "إتش إس بي سي" مصر خفض سعر الفائدة 2.5% على شهادات الادخار ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت من أول شهر أبريل الحالي، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني اليوم.

وتراجع سعر الفائدة في بنك HSBC مصر على شهادة الادخار للعائد الثابت ذات أجل 3 سنوات إلى 18% بدلا من 20.5% للعائد الشهري.

ويأتي القرار في خطوة استباقية لقرار المركزي المصري المرتقب في اجتماع لجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة خلال الأسبوعين المقبلين وسط زيادة الرهان على خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات.

كما يأتي بعد التباطؤ الحاد معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 12.8% في فبراير من 24% في يناير الماضي.

وتتزايد الرهانات بين المحللين والمصرفيين ببدء خفض المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل بعد التباطؤ الحاد لمعدل التضخم.

وضمن التوقعات رجح بنك جي بي مورجان خفض البنك المركزي سعر الفائدة 4% دفعة في اجتماعه المقبل بعد الانخفاض الحاد لمعدل التضخم على أن يعود وبخفضها 2% في مايو المقبل.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بنك إتش إس بي سي سعر الفائدة سعر الفائدة في بنك HSBC مصر شهادات الادخار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بعد وصوله لمستوى قياسي.. خطوات الاستثمار في 3 صناديق للذهب من أول ألف جنيه
الأوقاف تدافع عن شيخي فيديو اللعب مع الأطفال في المسجد في بيان رسمي.. وتحدد الضوابط