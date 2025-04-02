قبل قرار المركزي.. بنك "إتش إس بي سي" يخفض سعر الفائدة 2.5% على الشهادات الثلاثية

كتبت- منال المصري:

قرر بنك "إتش إس بي سي" مصر خفض سعر الفائدة 2.5% على شهادات الادخار ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت من أول شهر أبريل الحالي، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني اليوم.

وتراجع سعر الفائدة في بنك HSBC مصر على شهادة الادخار للعائد الثابت ذات أجل 3 سنوات إلى 18% بدلا من 20.5% للعائد الشهري.

ويأتي القرار في خطوة استباقية لقرار المركزي المصري المرتقب في اجتماع لجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة خلال الأسبوعين المقبلين وسط زيادة الرهان على خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات.

كما يأتي بعد التباطؤ الحاد معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 12.8% في فبراير من 24% في يناير الماضي.

وتتزايد الرهانات بين المحللين والمصرفيين ببدء خفض المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل بعد التباطؤ الحاد لمعدل التضخم.

وضمن التوقعات رجح بنك جي بي مورجان خفض البنك المركزي سعر الفائدة 4% دفعة في اجتماعه المقبل بعد الانخفاض الحاد لمعدل التضخم على أن يعود وبخفضها 2% في مايو المقبل.