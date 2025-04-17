كتبت- منال المصري:

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 225 نقطة أساس، بواقع 2.25%، إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

الأول منذ 4 سنوات ونصف

ويأتي هذا القرار لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف جاء هذا القرار المتوقع بعد تراجع المعدل السنوي للتضخم 12.8% في فبراير من 24% في يناير قبل أن يتسع إلى 13.6% في مارس.

وعلى مدار العام الماضي، عقد البنك المركزي 8 اجتماعات بشأن الفائدة، قرر في 6 اجتماعات متتالية منها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 8%.

أسباب خفض سعر الفائدة

تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.

وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.

وبالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة.

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مصير الشهادات مرتفعة العائد

ويترقب عملاء بنكي الأهلي ومصر الحكوميين مصير الشهادة مرتفعة العائد الذي يصل إلى 27% بعد قرار خفض البنك المركزي أسعار الفائدة.

كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري قال في وقت سابق، إن البنك سيدرس خفض أسعار الفائدة على الشهادة 23.5% و27% بعد قرار المركزي.

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ويرصد مصراوي تغطية خاصة بشأن خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف كالتالي:-

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