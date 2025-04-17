ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في 4 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.55 جنيه للشراء، و 13.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.55 جنيه للشراء، و 13.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.64 جنيه للشراء و 13.70 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.57 جنيه للشراء، و 13.62جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.58 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و 13.62جنيه للبيع، بزيادة قرشين.