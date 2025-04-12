فيتش تتوقع ارتفاع معدل التضخم بمصر إلى 14% بيونيو 2025 بعد زيادة السولار والبنزين

كتبت- منال المصري:

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع المعدل السنوي للتضخم بمصر إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025- التي تنتهي في يونيو المقبل- بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار.

وأوضحت الوكالة في بيان لها حول الإبقاء على تصنيف مصر دون تغيير أن ارتفاع معدل التضخم خلال العام المالي الحالي سيأتي انعكاسًا لمزيد من تخفيضات دعم الوقود أي البنزين والسولار (للوصول إلى الاسترداد الكامل للتكلفة بحلول يناير 2026).

أعنت مصر رفع سعر البنزين والسولار بين 11% و15% بداية من أمس الجمعة وذلك للمرة الرابعة خلال عام.

ووفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار تعهدت مصر برفع الدعم بالكامل على البنزين والسولار بنهاية ديسمبر 2025.

ومن المقرر أن تعود مصر إلى زيادة أسعار البنزين والسولار في أكتوبر المقبل.

كان المعدل السنوي للتضخم تراجع بشكل حاد في فبراير إلى 12.8% من 24% في يناير تأثرا بسنة الأساس قبل أن يتسارع إلى 13.6% في مارس.

ورجحت فيتش تراجع معدل التضخم بمصر إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026، في ظل استقرار سعر الصرف بشكل عام وتحسن توقعات التضخم، مع بقائه أعلى بكثير من متوسط "B" الحالي البالغ 4.5%.

ثبّتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية (IDR) عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة وسط توازن نقاط القوة والضعف للاقتصاد المصري.

وجاء ذلك بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز النظرة المتسفبلية لتصنيف مصر الاتئماني من إيجابية إلى مستقرة مع الإبقاء على درجة التضنيف دون تغيير وسط المتطلبات التمويلية المحلية والأجنبية المرتفعة.