3.1 مليار دولار حجم الطلب على الدولار بالإنتربنك لتمويل خروج الأجانب في 4 أيام

كتبت- منال المصري:

قفز حجم المعاملات في الإنتربنك بمصر (سوق لشراء وبيع الدولار بين البنوك) إلى نحو 3.1 مليار دولار خلال 4 أيام بسبب خروج جزئي للأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية وسط زيادة حدة الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين أمريكا والصين.

وبحسب الشرق مع بلومبرج نقلا عن مصرفيين، فإن تعاملات بيع وشراء الدولار عبر سوق الإنتربنك في مصر قفز اليوم الأربعاء إلى مليار دولار، من 300 مليون أمس، لتسجل ثاني أعلى مستوى منذ عام، وسط بيع جزئي للأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية.

الإنتربنك هو سوق داخلية بين البنوك المصرية لتبادل الدولار وتغطية الاحتياجات يشرف عليها البنك المركزي

خلال 4 أيام فقط، تخطت تعاملات الإنتربنك 3.1 مليار دولار، منها 1.12 مليار يوم الأحد، و700 مليون الإثنين، و300 مليون الثلاثاء، ثم مليار دولار اليوم، مقابل حجم التعاملات المعتاد يومياً يتراوح بين 150 و250 مليون دولار فقط، وفق الشرق مع بلومبرج.

عاود الجنيه المصري إلى مساره النزولي خلال تعاملات البنوك اليوم وتراجع 42 قرشا مقابل الدولار إلى 51.63 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع، لتسجل العملة المصرية أدنى مستوى في تاريخه.

وبشكل عام يتسبب خروج الأجانب من أدوات الدين إلى وجود ضغط على طلب العملة بسبب بيعهم لأذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري مقابل الحصول على ما يعادل الدولار.

ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة إلى 41.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وفق التقرير النصف سنوي لوزارة المالية.