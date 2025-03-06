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سعر الدولار يواصل الارتفاع لليوم الثاني بمنتصف التعاملات بالبنوك

12:16 م الخميس 06 مارس 2025

سعر الدولار

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كتبت- منال المصري:

واصل سعر الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه بنحو 6 قروش لليوم الثاني على التوالي خلال منتصف تعاملات البنوك اليوم الخميس مقارنة ببداية التعاملات، بحسب أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في أهم 6 بنوك خلال منتصف التعاملات

البنك الأهلي المصري: 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.71 جنيه للشراء، و50.81 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

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