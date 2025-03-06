البنوك تبدأ فتح الحسابات مجانا من الأحد المقبل

كتبت- منال المصري:

تبدأ البنوك فتح الحسابات العادية للعملاء الجدد مجانا دون احتساب مصروفات إدارية مع وقف الحد الأدنى لفتح الحساب خلال مارس الحالي بداية من الأحد المقبل بمناسبة مشاركتها في فعالية اليوم العالمي للمرأة وتزامنا مع احتفالات عيد الأم في 21 مارس المقبل.

واليوم العالمي للمرأة تعد فعالية ضمن 6 فعاليات في مبادرة البنك المركزي للشمول المالي التي تستهدف فتح حساب مصرفي لكل مواطن وجذب غير المتعاملين مع القطاع المصرفي لتكريس الثقافة المصرفية.

وتشمل عروض البنوك خلال هذه الفعالية فتح الحسابات للعملاء مجانا دون احتساب أي رسوم، والاكتفاء بفتح الحساب بصورة الرقم القومي فقط، وتقديم بطاقات خصم مباشر ومسبقة الدفع مجانا.

ويستفيد العميل بعد فتح الحساب بحزمة من الخدمات المصرفية الرقمية منها الإنترنت والموبايل البنكي، والمحافظ الذكية، والاشتراك في إنستاباي للتحويلات اللحظية.

ومنذ عام 2019 وتزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، يطلق البنك المركزي المصري فعالية الشمول المالي للمرأة سنويًا، اعتبارًا من 8 مارس وحتى نهاية الشهر، وخلالها يُسمح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والأماكن العامة لنشر الوعي المالي لدى المواطنين وخاصة السيدات، وتقوم البنوك بفتح حسابات بنكية للسيدات بدون رسوم أو حد أدنى للرصيد.

سعى المركزي إلى تسهيل إجراءات تمكين المرأة للتعامل مع الخدمات المصرفية منها إصدار تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدم منها على سبيل التبرع.