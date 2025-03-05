منهما الأهلي ومصر.. سعر الدولار يرتفع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرشين و8 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء في 10 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.66 جنيه للشراء، و50.76 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.69 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و50.78 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.