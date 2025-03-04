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احتياطيات النقد الأجنبي لمصر ترتفع إلى 47.39 مليار دولار بنهاية فبراير

03:16 م الثلاثاء 04 مارس 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري بنحو 129 مليون دولار خلال فبراير الماضي ليصل الإجمالي إلى مستوى قياسي جديد مسجلا نحو 47.394 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي مقابل نحو 47.265 مليار دولار بنهاية يناير.

وزاد احتياطي النقد الأجنبي بنحو 12 مليار دولار بعد تنفيذ صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وتحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر من رصيد الذهب والعملات السائلة ووحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي "SDRs".

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