منها الدينار الكويتي..انخفاض أسعار 3 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 3 عملات العربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.44 جنيه للشراء، و 13.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.76 جنيه للشراء، و 13.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.83 جنيه للشراء ، و 134.50 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الريال القطري: 12.84 جنيه للشراء، و 13.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.84 جنيه للشراء ، و 71.61 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 163.30 جنيه للشراء بتراجع 21 قرشًا، و164.14 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.38 للشراء و 36.44 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة.