الميزان الكلي للمدفوعات يتحول إلى فائض لأول مرة منذ 9 أشهر بالربع الثاني 2024-2025

كتبت- منال المصري:

أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي تسجيل الميزان الكلي للمدفوعات فائضا بالربع الثاني من العام المالي الحالي 2024-2025 لأول مرة منذ 9 أشهر.

وأظهرت بيانات منشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الميزان الكلي للمدفوعات حقق فائضا بنحو 489 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2024-2025 (أكتوبر إلى ديسمبر 2024) مقابل عجز بنحو 991 مليون دولار بالربع الأول بنفس العام المالي الحالي (يوليو إلى سبتمبر 2024).

يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو من كل عام وينتهي آخر يونيو من العام التالي له.

أسباب التحسن

وبحسب بيانات وزارة التخطيط، فإن تفاقم عجز ميزان المعاملات الجارية بميزان المدفوعات تباطؤ خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنحو 25.7% على أساس موسمي.

وتراجع ميزان المعاملات الجارية إلى نحو 4.4 مليار دولار مقارنة بعجز بنحو 5.9 مليار دولار بالربع الثالث السابق له (يوليو إلى سبتمبر 2024)، وفق بيانات وزارة التخطيط.

ويعكس تراجع تفاقم عجز ميزان المعاملات الجاري إلى تحسن الموارد الرسمية للنقد الأجنبي التي عانت منها مصر خلال آخر عامين مثل تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات.

لماذا تباطؤ عجز المعاملات الجارية؟

أظهرت بيانات وزارة التخطيط أن هناك عوامل ساعدت في تباطؤ تفاقم حساب المعاملات الجارية منها تراجع فاتورة الاستيراد ومدفوعات النقل والسفر خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 0.7% على أساس ربع سنوي إلى نحو 27.67 مليار دولار مقارنة بنحو 27.48 مليار دولار خلال الربع الأول من نفس العام الحالي.

ومن بين هذه العوامل أيضا ارتفاع حصيلة الصادرات ومتحصلات النقل والسفر خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 4% على أساس موسمي إلى نحو 18.18 مليار دولار من نحو 17.47 مليار دولار خلال الربع الأول.

فيما حقق الحساب الرأسمالي والمالي ارتفاعا خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 9.5% على أساس موسمي ليسجل نحو 4.14 مليار دولار من نحو 3.78 مليار دولار من الربع السابق له.

فيما أظهرت بيانات وزارة التخطيط، وجود تحسن طفيف في التحويلات الجارية التي تضمن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 5% على أساس موسمي إلى 8.77 مليار دولار من 8.35 مليار دولار بالربع السابق له.