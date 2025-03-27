تعرف على سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار في 3 بنوك، بقيمة قرش، ببداية تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجع في 3 بنوك، فيما استقر في 4 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك في بداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.49 جنيه للشراء، و50.59 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.