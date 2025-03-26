تراجع في بنكين.. سعر الدولار ببداية تعاملات الاربعاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنكين، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقر في 8 بنوك مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.