رئيس البنك الأهلي: ندرس مراجعة أسعار الفائدة على الشهادات

كتبت- منال المصري:

قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن البنك يدرس مراجعة أسعار العائد على شهادات الادخار مرتفعة العائد التي يصدرها بالجنيه بعد تباطؤ التضخم.

ويأتي دراسة البنك الأهلي بخفض سعر الفائدة على الشهادات بعد الانخفاض الحاد لمعدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 12.8% خلال فبراير من 24% في يناير تأثرا بسنة الأساس.



ويطرح البنك الأهلي ومصر شهادات ادخار بأسعار عائد مرتفعها في مقدمتها الشهادة ذات أجل سنة للعائد الثابت بسعري عائد 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.



وأمس الأول قرر بنكي الأهلي ومصر خفض سعر الفائدة 0.5% على شهادات الادخار بالدولار للمرة الثالثة على التوالي خلال آخر 6 أشهر بعد تراجع سعر الفائدة عالميا على الدولار وتراجع تفاقم أزمة النقد الأجنبي بمصر.