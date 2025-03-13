تعرف على سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

استقر سعر الدولار في 9 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع.