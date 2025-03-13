تعرف على سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
استقر سعر الدولار في 9 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع.
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