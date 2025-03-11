صندوق النقد: يمكن لمصر سحب 1.2 مليار دولار على الفور

كتبت- منال المصري:

أعلن صندوق النقد الدولي استكمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.

وأكد في بيان له اليوم أنه يمكّن لمصر من سحب حوالي 1.2 مليار دولار ما يعادل (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.

وتأتي الشريحة الرابعة لمصر من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.

كانت مصر حصلت على ملياري دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار على دفعات بواقع 347 مليون دولار قيمة الدفعة الأولى من القرض في ديسمبر 2022 و1.64 مليار دولار تم صرفها على شريحتين في أبريل وأغسطس الماضيين بعد إقرار أول 3 مراجعات على البرنامج.