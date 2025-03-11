أسعار 5 عملات عربية تتراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.43 جنيه للشراء ، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.74 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و 13.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.70 جنيه للشراء بتراجع 8 قروش، و 134.35 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

سعر الريال القطري: 12.82 جنيه للشراء، و 13.89 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.81 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش ، و 71.46 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 163.32 2 جنيه للشراء ، و 164.44 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.45 للشراء و 36.52 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة